Гвоздик рассказал, в какой бизнес инвестировал миллионы долларов

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик рассказал о своей деятельности в сфере бизнеса. По словам Гвоздика, он вложил деньги в онлайн-казино.

«В последнее время на Украину я зачастил, в Киеве очень часто бываю, практически каждые два месяца. Почему? Из-за бизнеса, я занимаюсь игровым бизнесом. Я занимаюсь онлайн-казино. Сам в казино вообще не играю, потому что знаю, что казино всегда выигрывает.

Инвестировал ли в бизнес миллионы долларов? Да. Заработанных денег хватило на то, чтобы инвестировать. Посмотрим, как пойдёт. Одно дело инвестировать, чтобы начать, а другое — довести до ума», — сказал Гвоздик в интервью, размещённом на канале «Светская жизнь» в YouTube.