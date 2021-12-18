Проводников и Багаутинов сделали вес перед боем в Москве

Руслан Проводников перевесил Али Багаутинова на официальной церемонии взвешивания накануне боя в Москве.

Под легендарным Сибирским Рокки весы показали 64,5 кг, Багаутинов показал 63 кг. 5-раундовый поединок легенды бокса и бойца ММА пройдёт в воскресенье, 19 декабря, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в рамках благотворительного шоу «Драться, чтобы спасти».

На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний бой Руслан провёл в июне 2016 года.

35-летний Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету есть два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.