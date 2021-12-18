«Не привык отказываться от вызовов». Шлеменко высказался о бое против Исмаилова

Экс-чемпион Bellator, легенда отечественных смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о предстоящем поединке против средневеса Магомеда Исмаилова.
«Долго над предложением Маги Исмаилова не думал. Да и что тут думать? Не привык отказываться от вызовов.
Мага — серьёзный соперник. Здесь всё на высшем уровне: бой, гонорары, прогнозы и медийка. Наш поединок предвещает быть очень крутым противостоянием — по этой причине я и согласился», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Исмаилов последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Что касается Шлеменко, он также предыдущий раз появлялся в клетке в октябре. На турнире лиги Eagle FC он по очкам победил Артура Гусейнова.
- 18 декабря 2021
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