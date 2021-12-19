Стерлинг раскритиковал победу Джейка Пола в бою с Тайроном Вудли

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поделился мнением об исходе боксёрского боя-реванша между 39-летним американцем Тайроном Вудли, известным по выступлениям в UFC, и популярным YouTube-блогером Джейком Полом. Поединок завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом.
«Полу нужно подраться с бойцом ММА своего же размера. Или провести бой с настоящим боксёром. Я действительно ненавижу мнение, будто Пол — какой-то толстяк и неатлетичный неряха. Джейк Пол — спортсмен. Он намного крупнее Вудли. Удары Джейка всегда будут иметь большую силу, потому что он крупнее. Это бокс. Не ММА», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
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