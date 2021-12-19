Джейк Пол отправил Тайрона Вудли в глубокий нокаут. Видео

В Тампе (штат Флорида, США) состоялся боксёрский бой-реванш между 39-летним экс-чемпионом UFC американцем Тайроном Вудли и популярным YouTube-блогером Джейком Полом. Бой завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом. Вудли не сумел взять реванш за поражение.

Видео жёсткого нокаута доступно по ссылке.

Права на видео принадлежат Showtime.

Изначально было запланировано, что соперником Пола должен был стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы. Напомним, в первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал пятым в карьере. В предыдущих четырёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона, Бена Аскрена и, соответственно, Тайрона Вудли.