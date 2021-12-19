В Top Rank показали лицо Бетербиева после тяжёлого боя с Брауном

Пресс-служба промоушена Top Rank в официальном «инстаграме» организации разместила фото, где демонстрируется лицо чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева. Снимок был сделан сразу после боя Артура с американцем Маркусом Брауном.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Top Rank в «Инстаграме».

Бой Бетербиева и Брауна прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Дебют Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году.



Всего на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при двух поражениях.