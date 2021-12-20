UFC официально объявил о поединке Махачев – Дариуш
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В UFC официально объявили бой между россиянином Исламом Махачевым и Бенеилом Дариушем. Поединок состоится в ночь с 26 на 27 февраля в рамках UFC Fight Night.
Публикация доступна в «инстаграме» UFC.
В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Дариуш в последний раз дрался в мае 2021 года, победив единогласным решением судей Тони Фергюсона.
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