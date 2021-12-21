Уайт рассказал о вероятных соперниках Усмана, Волкановски и Намаюнас

Президент UFC Дана Уайт рассказал о вероятных соперниках для действующих чемпионов промоушена в различных весовых категориях – Александра Волкановски (полулёгкий вес), Камару Усмана (полусредний вес) и Роуз Намаюнас (женский минимальный вес).

«Александер Волкановски? Я не знаю, будет ли Макс Холлоуэй его следующим соперником. Намаюнас следующий поединок проведёт с Карлой Эспарзой, это 100%. Что касается Камару Усмана, то, чего он достиг кажется невероятным. Его дивизион очень крепкий. Камару ждёт интересных поединков. Есть Висенте Луке, есть Хамзат Чимаев. Бог знает, кто станет его соперником», — сказал Уайт в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, вчера, в понедельник, 20 декабря, в UFC официально объявили бой между россиянином Исламом Махачевым и американцем иранского происхождения Бенеилом Дариушем. Поединок состоится в ночь с 26 на 27 февраля в рамках UFC Fight Night.