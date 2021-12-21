Фрэнсис Нганну может покинуть UFC после боя с Сирилем Ганом

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой Фрэнсиса Нганну с Сирилем Ганом является последним в контракте действующего чемпиона в тяжёлом весе.
«Наш чемпион в тяжёлом весе будет бороться за свой контракт. Такие вещи случаются. Иногда не всегда удаётся прийти к соглашению с людьми.
Когда ты боец, ты должен осторожно выбирать тех, кто тебя представляет. Я не думаю, что у него были лучшие менеджеры. Послушайте, если ты хочешь быть с нами, мы будем рады видеть тебя. Если ты не хочешь быть с нами, нет проблем. Всё хорошо», — сказал Уайт на YouTube-канале ESPN.
Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.
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