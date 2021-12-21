«Это его погубит». Тренер Усика объяснил, почему Фьюри проиграет Александру

Сергей Лапин, первый тренер чемпиона мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александра Усика, высказался о потенциальном поединке украинца с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.



«У Фьюри есть преимущество в габаритах. Он подвижен и быстр для боксёра своих размеров, но есть одна деталь. Самая большая проблема для таких огромных тяжеловесов — их состояние в 12-раундовых поединках. Темп боя, который задаёт Александр, огромные тяжеловесы сегодня выдерживать просто не могут.



Технически это будет очень интересно. Тайсон Фьюри обладает очень неудобной техникой бокса для своих оппонентов. Однако для того, чтобы Фьюри нанёс серию ударов, ему нужно будет потратить много усилий, и это его погубит», — приводит слова Лапина MyBettingSites.

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