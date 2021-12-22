Гаджиев рассказал о гонорарах Шлеменко и Исмаилова за их бой

Президент российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о гонорарах бойцов Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова за бой в лиге RCC. Поединок спортсменов должен состояться летом 2022 года в организации RCC.
«Я бы им на двоих дал 25 миллионов. В этом случае мы бы как организация заработали. RCC дали больше, насколько я знаю. Если у кого-то есть лишние деньги, можно и по 50 миллионов дать», — приводит слова Гаджиева «Спорт-экспресс».
Напомним, в своём последнем поединке с Владимиром Минеевым Исмаилов потерпел поражение техническим нокаутом. Шлеменко провёл в 2021 году два поединка, победив единогласным решением судей соотечественника Артура Гусейнова, а также бразильца Марсио Сантоса.
Ранее Гаджиев дал прогноз на этот бой.
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