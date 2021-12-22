Гаджиев высказался о предстоящем поединке Шлеменко и Исмаилова

Президент российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз о противостоянии между выступающими в средней весовой категории Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Поединок спортсменов должен состояться летом 2022 года в организации RCC.



Гаджиев отдал предпочтение Шлеменко, но с оговоркой, что если поединок продлится три раунда, то фаворитом будет Исмаилов. «Очевидно, что в первых раундах представитель борьбы будет смотреться лучше, в итоге преимущество будет на стороне того, кто имеет в арсенале лучшую функциональную подготовку», — считает Гаджиев, мнение которого опубликовал MMAboxing.

Напомним, в своём последнем поединке с Владимиром Минеевым Исмаилов потерпел поражение техническим нокаутом. Шлеменко провёл в 2021 году два поединка, победив единогласным решением судей соотечественника Артура Гусейнова, а также бразильца Марсио Сантоса.