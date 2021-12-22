Харитонов: я не бухарь, не алкаш, но могу себе позволить. Не вижу в этом ничего страшного

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов признался, что иногда употребляет алкоголь.



«Я открытый человек и не буду говорить, что не выпиваю. После соревнований могу спокойно выпить водки и коньяка. Могу с ребятами посидеть в баньке, попариться и выпить бутылку пива, когда не готовлюсь к бою. Не вижу в этом ничего страшного.



Возьмём Александра Шлеменко — он сторонник здорового, правильного образа жизни. Молодец, флаг ему в руки. Но вспомните, что у нас было, когда действовал сухой закон в стране. Сколько перетравилось народу?!



Я не говорю, что нужно бухать по полной программе и валяться в луже. Я не бухарь, не алкаш, но могу себе позволить. И не вижу в этом ничего страшного.



Если всё людям запретить, то любой запретный плод всегда сладок. Я сам за здоровый образ жизни, но это не значит, что это нужно запретить полностью. Каждый человек должен осознанно к этому приходить. Не люблю врать людям. «Сергей спортсмен, он совсем не пьёт». Нет! Могу себе позволить. У времени свои нюансы», — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.