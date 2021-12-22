«И всё же, я у него в голове». Исмаилов отреагировал на свой шарж, нарисованный Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал свой шарж, нарисованный Владимиром Минеевым.

«А я думаю: «Что он там рисует?». Оказывается, меня. И все жё, я у него в голове. Оцените рисунок по пятибалльной шкале», — написал в своём «инстаграме» Исмаилов.

Публикация доступна в «инстаграме» Исмаилова.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев встречались дважды. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Через три года, в октябре 2021 года, Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

Известно, что следующий бой Магомед проведёт с россиянином Александром Шлеменко летом в рамках турнира RCC.