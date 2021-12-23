Пол опубликовал список людей, с которыми он хочет провести бой. Среди них — президент UFC
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Блоггер Джейк Пол после победы в поединке с 39-летним экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли опубликовал в своём «твиттере» список людей, с которыми он хотел бы сразиться в боксёрском поединке.
В него вошли Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Майк Тайсон, Тайсон Фьюри и Дана Уайт.
Напомним, бой Пола и Вудли состоялся в ночь на 19 декабря мск и завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Это был уже их второй поединок. В первом, состоявшемся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Изначально было запланировано, что соперником Пола должен стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка Томми был вынужден сняться из-за травмы.
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