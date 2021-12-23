Тренер Пеньи: Нуньес недооценила Аманду, она не отнеслась к ней должным образом

Луис Клаудио, тренер Джулианы Пеньи по джиу-джитсу, считает, что Аманда Нуньес недооценила его подопечную, поэтому потеряла чемпионский пояс.

«Я думаю, что она недооценила Пенью. То же самое произошло когда-то с Андерсоном Сильвой. Я люблю Андерсона, я его очень уважаю, его стиль — это шоу-баттл, но, к сожалению, Крис Вайдман задел его подбородок, и мы проиграли бой. И я думаю, что это нормально. У Нуньес не было никого, кого ещё можно было бы победить. Кого ещё она должна была победить? Джулианну, а кого ещё? Она всего достигла.

Именно поэтому она провела не лучший бой. Нуньес определенно не относилась к Пенье так же, как она относилась к Холли Холм и Жермен де Рандами в прошлом», — приводит слова Клаудио MMA Fighting.