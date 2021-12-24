«Контракт уже почти готов!» Алджэмейн Стерлинг высказался о скором возвращении в октагон

32-летний американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг, являющий действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе, намекнул на возвращение в октагон уже в самое ближайшее время, написав соответствующий пост в «Твиттере».
«Не терпится посоревноваться! Контракт скоро будет готов!» — гласит публикация американца.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил: «Ян и Стерлинг подерутся во второй раз. Я сам с нетерпением жду этого боя. На этой неделе мы проведём встречу с матчмейкерами и будем планировать бои на следующий год. Бой Яна со Стерлингом входит в список этих боёв. Следующий год обещает быть крайне интересным».
Видео ярких моментов боя Ян – Стерлинг доступно на «Чемпионате».
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.
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