Умар Кремлёв: я не вижу в Канело какого-то супербоксёра. Бетербиев его переедет

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв назвал Артура Бетербиева лучшим из действующих российских боксёров. Также функционер оценил возможность боя между Бетербиевым и Канело Альваресом.



«Артур Бетербиев — это машина. 17 боёв — 17 нокаутов. Недавно у него был кровавый бой, хорошо, что медики не остановили. Когда проходят такие яркие бои, тогда и родители детей в бокс отдают, он становится популярнее. Артур дерётся со всеми сильными соперниками. Я бы с радостью посмотрел бой Бетербиева с Альваресом. Промоутеры предлагали этот бой Альваресу, но он отказывается.



Моё личное мнение — Артур переедет Альвареса, не будет от него бегать. И они это понимают. Даже когда Ковалёв дрался с Альваресом, я был уверен в победе Сергея. Если бы не было такого короткого интервала между боями, Ковалёв победил бы. Я не вижу в Альваресе какого-то супербоксёра. Сергей даже с короткой подготовкой показал такой классный бой, даже первые раунды выиграл по очкам», — сказал Кремлёв в эфире «России 24».