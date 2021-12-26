«Должен был быть флаг Украины». Экс-чемпион мира высказался о поступке Ломаченко

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Вячеслав Сенченко поделился мыслями о поступке экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, который после победы над Ричардом Комми взял в ринг флаг родного Белгород-Днестровского (Одесская область), а не государственный флаг Украины.

«Я уже как-то высказывался на эту тему. Моё мнение, что если ты выходишь на международную арену… Это же не чемпионат Украины, где каждый представляет свой город. Это бой за звание чемпиона мира, где мы представляем свою страну. Однозначно, должен был быть флаг Украины у него на плечах. Ломаченко — патриот, не только Украины. Он любит свой город, я это поддерживаю. Могли взять флаг города и флаг страны. Не знаю, может кто-то из команды пропустил этот момент. Считаю, что флаг Украины должен был быть, ну или два флага», — сказал Сенченко в интервью, размещённом на канале «Два Боковых» в YouTube.