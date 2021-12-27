Анатолий Ломаченко претендует на звание «Тренера года» от WBA

Всемирная боксёрская ассоциация назвала трёх специалистов на получение награды «Тренер года».



В список из трёх номинантов попали Эдди Рейносо, тренирующий абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса, Бен Дэвисон, который работает с абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе Джошем Тейлором, а также украинский специалист Анатолий Ломаченко, тренирующий своего сына Василия.



Под руководством отца, Василий в 2021 году победил Масаеши Накатани и Ричарда Комми.



«У Анатолия Ломаченко был важный год. Им с Василием удалось вернуться на вершину бокса, справившись с травмами и болезненными повреждениями. Теперь Ломаченко вернул себе позицию на вершине лёгкого веса и надеется в ближайшем будущем сразиться с чемпионами», — гласит сообщение на официальном сайте WBA.



Победителя в номинации WBA огласит в начале 2022 года.

