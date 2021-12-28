«Никакого негатива». Украинский тренер рассказал о выступлениях подопечных в России

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе, а ныне известный тренер Вячеслав Сенченко рассказал о поездках своих подопечных на турниры в Россию и о том, как к этому относятся на Украине.
«Даже если кто-то что-то спрашивает, я говорю, что там выступают мои боксёры, ничего в этом такого нет. Мы поднимаем флаг Украины. Ни в Калининграде, ни в Екатеринбурге, ни в Москве ни разу не было какого-то негатива в нашу сторону. Я не сталкивался с негативом. Получается, это не между людьми, это политика, как мы знаем.
Тот же Чаниев. Посмотрите, как он отозвался о бое в Киеве. Всё классно, люди поддержали. То есть, люди не настроены негативно. Я не сталкивался с претензиями", — рассказал Сенченко в интервью, размещённом на канале «Два Боковых» в YouTube.
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