Подписчик Исмаилова сообщил, что знает, как выиграть у Минеева. Магомед отреагировал

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил одному из подписчиков своего «инстаграма», который написал ему: «Я знаю, как выиграть Минеева».

«Ты где раньше был?» — сказал Исмаилов в «сториз».

Также Исмаилов ответил на вопрос подписчиков о тренировках. По его мнению, спортсмены должны усердно работать на каждой тренировке, однако при этом нельзя перегружать себя и всегда лучше «недогрузиться, чем перегрузиться».

Исмаилов последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.



Следующий бой Магомед проведёт с Александром Шлеменко летом в рамках турнира RCC. Шлеменко также предыдущий раз появлялся в клетке в октябре. На турнире лиги Eagle FC он по очкам победил Артура Гусейнова.