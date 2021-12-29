Ломаченко и Шовковский вошли в рейтинг лиц, имеющих шансы стать президентом Украины

Центр экономических и политических исследований имени Разумкова провёл опрос, целью которого был выбор кандидатов на пост президента Украины среди лиц, не являющихся политиками. В него вошли бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко, а также бывший украинский футболист, а ныне тренер Александр Шовковский.



За Ломаченко голоса бы отдали 2% опрошенных и 4% среди тех, кто точно примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Показатели Шовковского — 1% и 3% соответственно.



Возглавил рейтинг журналист Дмитрий Гордон (9% и 27%).

В общей сложности в активе Василия Ломаченко 16 побед (из них 11 нокаутом) и 2 поражения. Последнюю победу он праздновал ранним утром 12 декабря, когда одолел представителя Ганы Ричарда Комми.