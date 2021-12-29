Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Яна сообщил, как проходят переговоры об организации титульного боя со Стерлингом

Менеджер Яна сообщил, как проходят переговоры об организации титульного боя со Стерлингом
Комментарии

Дату боя-реванша между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом может быть объявлена уже в ближайшее время. Разработка объединительного боя находится в активной фазе. Об этом рассказал менеджер российского бойца Саят Абдрахманов.

«Переговоры в самом разгаре. Я думаю, в ближайшее время они придут к логическому завершению, и можно будет уже ждать официальный анонс от UFC», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

В настоящее время Ян находится на сборах в Таиланде. До пандемии и связанных с ней ограничений Пётр всегда проходил лагерь именно здесь, однако последние полтора года российский боец готовился в разных местах — в России, США и Дубае.

«Если бы не пандемия, то и к предыдущим боям Пётр, скорее всего, готовился бы в Таиланде. Теперь он, можно сказать, возвращается в родное место, при этом уже добавив опыт подготовки в других местах, новых тренеров и спарринг-партнёров. Теперь подготовка будет проходить на базе Tiger, с тем же составом, кто помогал готовиться к бою с Сэндхагеном. В этот раз подготовка будет еще более плодотворной — уже есть работающая формула, но теперь к ней добавятся тренеры и спарринг-партнеры. Я думаю, это все будет плюсом для Петра», — добавил Абдрахманов.

Новость по теме
«Я уже готовлюсь». Стерлинг назвал идеальное время для реванша с Яном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021