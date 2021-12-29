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«Я уже готовлюсь». Стерлинг назвал идеальное время для реванша с Яном

«Я уже готовлюсь». Стерлинг назвал идеальное время для реванша с Яном
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Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе Алджэмейн Стерлинг высказался о втором бое с россиянином Петром Яном. Ранее реванш между ними подтвердил президент UFC Дана Уайт.

«Я уже провёл бой с этим крутым парнем, и мы встретимся вновь. Сейчас это всё, что имеет значение. Надеюсь, что мы сразимся в марте. Но посмотрим, как в итоге всё сложится. Я знаю, Шон Шелби говорил про февраль, март и апрель. Апрель, как мне кажется, слишком поздновато. А вот март был бы идеальным вариантом. Я уже готовлюсь», — приводит слова Стерлинга MMA Junkie, ссылаясь на его слова, сказанные в эфире собственного канала.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.

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