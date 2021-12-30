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«Сам напросился». Хабиб шутливо ответил Тухугову по поводу их совместной тренировки

«Сам напросился». Хабиб шутливо ответил Тухугову по поводу их совместной тренировки
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Боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов выложил в инстаграме фотографию вместе с Хабибом Нурмагомедовым.

«С этим человеком обычная встреча тоже заканчивается тренировками», — написал Тухугов.

«Сам напросился», — ответил ему Хабиб.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Зубайры Тухугова в «Инстаграме».

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах.

Ранее о целесообразности возможного решения Нурмагомедова возобновить карьеру высказались российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков и известный боец Вячеслав Василевский.

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