«Сам напросился». Хабиб шутливо ответил Тухугову по поводу их совместной тренировки

Боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов выложил в инстаграме фотографию вместе с Хабибом Нурмагомедовым.
«С этим человеком обычная встреча тоже заканчивается тренировками», — написал Тухугов.
«Сам напросился», — ответил ему Хабиб.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Зубайры Тухугова в «Инстаграме».
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах.
Ранее о целесообразности возможного решения Нурмагомедова возобновить карьеру высказались российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков и известный боец Вячеслав Василевский.
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