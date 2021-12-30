Хасан Магомедшарипов проведет свой следующий бой на турнире Bellator в феврале

21-летний Хасан Магомедшарипов проведёт свой следующий бой 25 февраля на турнире Bellator в Дублине. Его соперником станет испанец Хосе Санчес, для которого этот поединок станет дебютным в организации.

Хасан Магомедшарипов последний свой бой провел в июле уходящего года, и победил там техническим нокаутом во втором раунде Джонатана Куироза, успешно дебютировав в Bellator. Что касается Санчеса, то его предыдущий поединок состоялся в июне этого года и он там потерпел первое в карьере поражение, уступив удушающим приемом бразильцу Фелипе Майе.

Хасан Магомедшарипов является младшим братом знаменитого российского бойца Забита Магомедшарипова, а счету которого 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.