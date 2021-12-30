Хасан Магомедшарипов проведет свой следующий бой на турнире Bellator в феврале
Поделиться
21-летний Хасан Магомедшарипов проведёт свой следующий бой 25 февраля на турнире Bellator в Дублине. Его соперником станет испанец Хосе Санчес, для которого этот поединок станет дебютным в организации.
Хасан Магомедшарипов последний свой бой провел в июле уходящего года, и победил там техническим нокаутом во втором раунде Джонатана Куироза, успешно дебютировав в Bellator. Что касается Санчеса, то его предыдущий поединок состоялся в июне этого года и он там потерпел первое в карьере поражение, уступив удушающим приемом бразильцу Фелипе Майе.
Хасан Магомедшарипов является младшим братом знаменитого российского бойца Забита Магомедшарипова, а счету которого 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Комментарии
- 30 декабря 2021
-
10:39
-
10:18
-
09:46
-
09:38
-
08:41
-
07:39
-
00:53
-
00:32
- 29 декабря 2021
-
23:29
-
22:56
-
21:26
-
20:22
-
19:07
-
18:29
-
17:53
-
16:28
-
16:12
-
15:41
-
15:12
-
14:35
-
14:12
-
13:15
-
12:33
-
11:45
-
11:02
-
10:23
-
09:37
-
09:16
-
08:54
-
07:21
-
07:03
-
06:40
-
01:06
-
00:23
- 28 декабря 2021
-
23:43
Партнерский контент