Кадыров подарил Бетербиеву «Мерседес» и присвоил звание почётного гражданина Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл встречу с российскими бойцами. Во время неё он подарил россиянину Артуру Бетербиеву «Мерседес», а также присвоил ему звание почётного гражданина Грозного. Также ключи от машины получили ещё несколько спортсменов.
«Друзья, я пригласил прославленных воспитанников РСК «Ахмат». Мы собрались за одним столом с дорогими БРАТЬЯМИ, не знающим поражений чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым, ярким представителем профессионального бокса и ММА Абдул-Керимом Эдиловым, бронзовыми призёрами ОИ в Токио Имамом Хатаевым и Тамерланом Башаевым, а также другими звёздами чеченского спорта.
В ходе общения я напомнил, что на наших спортсменах лежит большая ответственность. В поединках на международных аренах они защищают честь чеченского народа и всей России. Это огромная честь. Призвал их и дальше работать с полной самоотдачей, полностью раскрывать свой потенциал и радовать нас яркими победами. Заверил, что, как и прежде, они всегда могут рассчитывать на полную поддержку с моей стороны.
Я выполнил приятную миссию, доверенную мне дорогой мамой, президентом РОФ Аймани Несиевной. Три человека получили ключи от автомобилей «Мерседес», а ещё одиннадцать спортсменов — по одному миллиону рублей. Артуру Бетербиеву также присвоено звание «Почетный гражданин Грозного». Он удостоен этой чести за высокие достижения и большой вклад в развитие спорта. Ещё ряд наших атлетов отмечены медалями «За заслуги перед ЧР» и знаками «За трудовое отличие».
Вечер удался на славу. Я поздравил спортсменов с наступающим Новым годом. Пожелал благополучия, удачи и новых побед», — написал Кадыров в «Инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Visit Chechnya.
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