Александр Волков показал, как закаляется в снегу. Видео
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новое видео в «сториз» своего «инстаграма», показав, как закаляется на снегу.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, последний поединок Волков провёл с польским спортсменом Мартином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Ранее Волков иронично ответил президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву после того, как тот подверг критике смешанные единоборства.
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