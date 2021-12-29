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Александр Волков иронично ответил Умару Кремлёву после его критики ММА

Александр Волков иронично ответил Умару Кремлёву после его критики ММА
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новое видео в своём «инстаграме», в котором иронично ответил президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву. Поводом для видео послужили недавние слова Кремлёва.

«Что такое ММА? Это те спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашных боях. Естественно, они уходят в ММА, где пытаются себя реализовать», — говорил Умар.

«Сегодня собрались со всеми ребятами, у кого не получилось в плавании, в горных лыжах, в борьбе, в боксе. Все немножко позанимались ММА, потому что в других видах спорта нас никто не принимает. Всем хорошего дня, хорошего настроения! Так что если у кого-то что-то не получается, милости просим в ММА», — сказал Волков.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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