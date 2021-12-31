Чарльз Оливейра: если у меня получилось, то и вы сможете

Действующий чемпион UFC в лёгком весе, бразилец Чарльз Оливейра поздравил подписчиков с наступающим Новым годом.



«2022 год стучится в дверь. Я желаю всем вам счастливого Нового года. Никогда не сдавайтесь! Если у меня получилось, то и вы тоже сможете. Да благословит вас Бог», — написал Оливейра на своей странице в «Твиттере».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Чарльза Оливейры в «Твиттере».



Ставьте цель и продолжайте двигаться вперёд в погоне за мечтой», — добавил Чарльз в своём «инстаграме».

Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера.

Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.