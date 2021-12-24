«Бросает тень на наследие Хабиба». Оливейра — лучший в уходящем году?

«Чемпионат» совместно с UFC продолжает подводить итоги уходящего года в различных номинациях. На этот раз предлагаем определить лучшего бойца 2021 года. Среди кандидатов — единственный действующий чемпион лиги из России Пётр Ян, лидер рейтинга P4P Камару Усман, а также Ислам Махачев, Чарльз Оливейра и Сириль Ган. Сделать свой выбор в соответствующей номинации можно на специальной странице проекта.

Пётр Ян

Для Петра Яна год сложился словно на американских горках. Начинал он его в статусе чемпиона. В марте ему предстояла первая защита титула. В октагон с ним вышел Алджэмейн Стерлинг. К экватору поединка сибиряк уверенно разбивал американца, который, невзирая на все обещания, так и не сумел удивить базового боксёра Петра своей борьбой. Уже в четвёртом раунде Стерлинг перешёл в режим выживания, но дальше Ян допустил роковую ошибку, нанеся запрещённый правилами удар. Стерлинг без зазрения совести воспользовался представившейся возможностью и, сославшись на травму, отказался от продолжения схватки. В итоге судьи дисквалифицировали Петра за запрещённый удар, а титул достался Стерлингу.

Дальше была длиннющая сага с реваншем. Когда казалось, что до боя подать рукой, Стерлинг внезапно объявил, что ему нужно ещё время на восстановление после операции на шее. Подумалось, что хуже год сложиться уже не может. Но в UFC быстро сумели зайти замену для Стерлинга. Октагон с Петром разделил Кори Сэндхаген, а на кону схватки стоял пояс временного чемпиона лиги. Ян, уже традиционно для себя, отдал сопернику первый раунд, а после начал методично его разбирать. Итог – победа решением судей и звание временного чемпиона лиги. В 2022 году Яна ждёт уже долгожданный реванш со Стерлингом и, надеемся, возвращение пояса полноправного чемпиона.

Что касается уходящего года, то Ян, безусловно, провёл его на высочайшем уровне. Пусть и не де-юре, но де-факто Пётр легко разбил двух лучших парней дивизиона. Что ещё нужно, чтобы претендовать на звание лучшего бойца года?

Ислам Махачев

Для преемника Хабиба 2021 год стал прорывным. Во-первых, впервые за время карьеры в UFC он провёл три боя за год. Во-вторых, все его соперники были повержены досрочно. На Дрю Добера Махачеву понадобилось 2,5 раунда, на Тиаго Мойзеса – 3,5. При этом стоит отметить, что бразилец даже сумел провести тейкдаун. Наконец, на Дэна Хукера Ислам потратил всего 2,5 минуты. Новозеландец сложил оружие после блестящего болевого от Махачева.

Что ещё нового было в 2021 году для Махачева? Он впервые подрался с топ-соперником, речь всё о том же Хукере, и как же он блестяще с ним справился! И, конечно, Ислам впервые за годы карьеры взлетел в рейтинге так высоко – четвёртое место. Всё это, вкупе с серией из девяти побед, значительно приблизило Махачева к тайтл-шоту. По сути, до него одна победа. Уже в феврале Махачева ждёт встреча с Бенеилом Дариушем. Победа над ним позволит рассчитывать на схватку за пояс. Но пока об этом говорить рано. Вместо этого предлагаем оценить успехи Махачева в 2021 году и, если они вам по душе, можете отдавать голоса за него.

Чарльз Оливейра

2021 год, безусловно, стал годом ветерана лиги, который выступает в UFC долгих 11 лет. Пройдя через 27 поединков в лиге, в мае 2021 года он наконец добрался до титульного боя. На тот момент пояс чемпиона в лёгком весе был вакантным. Другим претендентом на него был Майкл Чендлер. Поначалу схватка для Оливейры складывалась непросто. Железный разбивал Чарльза и был близок к досрочной победе. Но бразилец проявил характер и на 19-й секунде второго раунда нокаутировал оппонента. Таким образом, Оливейра завоевал пояс, который ещё недавно принадлежал Хабибу Нурмагомедову.

Многие восприняли это чемпионство как случайность. Большинство топ-бойцов ожидали, что уже при первой же защите Оливейра лишится титула, тем более что его соперником стал Дастин Порье. Но и в этот раз Чарльз проявил характер. После очень непростого начала схватки бразилец пришёл в себя, а уже в третьем раунде провёл блестящий удушающий. Таким образом, за год Чарльз побил двух топ-бойцов дивизиона, и некоторые даже задаются вопросом, не бросают ли уверенные выступления Оливейры тень на наследие Хабиба. Об этом в том числе заявил топовый полусредневес Колби Ковингтон.

«К наследию Хабиба всегда будут вопросы. Успех Оливейры в бою с Порье бросает тень на его наследие. Он никогда не дрался с сильными борцами. У него были бои с хорошими соперниками, но которые не умели бороться», — сказал Колби.



Что же, вполне вероятно, что в лёгком весе появился новый доминирующий чемпион. Так что звание «Боец года» для Оливейры было бы оправданным.

Сириль Ган

31-летний француз дебютировал в лиге в августе 2019 года, а уже через 24 месяца, в августе 2021 года, стал обладателем временного титула в тяжёлом весе. Безусловно, определяющим в его карьере стал уходящий год. Если до него он мог похвастать победами над середняками или сбитыми лётчиками, то в последние 12 месяцев стабильно дрался с топ-соперниками. В феврале Ган победил суринамского нокаутёра Жаирзиньо Розенстрайка, в июне француз переиграл Александра Волкова, воспользовавшись всеми своими сильными сторонами на 100%. Благодаря этому успеху он получил бой за пояс временного чемпиона. Эту схватку он провёл уже в августе. С Дерриком Льюисом Сириль справился даже увереннее, чем с Розенстрайком и Волковым. Американец был нокаутирован уже в третьем раунде. Три громкие победы и титул временного чемпиона – хорошая заявка на получение звания «Боец года».

Камару Усман

Успехи Камару Усмана стали для всех уже настолько привычными, что к его победам относятся как к чему-то само собой разумеющемуся. Так что кто-то может и не согласиться, что нигерийца с американским паспортом стоит номинировать на звание «Бойца года». Но по факту Камару провёл в 2021 году наибольшее количество защит среди всех чемпионов. Более того, сделал он это с лучшими претендентами.



В феврале Камару встретился с Гилбертом Бёрнсом. В этой схватке чемпион проявил настоящий характер. Оказавшись на канвасе в первом раунде, Усман сумел прийти в себя, а после завладел инициативой и уже в третьем отрезке остановил претендента.



Менее чем через три месяца Камару дал реванш Хорхе Масвидалю, который в 2020 году, выйдя на поединок с нигерийцем на коротком уведомлении, выстоял с чемпионом пять раундов. Ожидалось, что после полноценного тренировочного лагеря Хорхе и вовсе может совершить сенсацию и отобрать у Усмана титул. Но нигериец развеял все сомнения в своих силах, нокаутировав Масвидаля во втором раунде. Наконец, в ноябре 2021 года Усман дал реванш принципиальному сопернику в лице Колби Ковингтона. Последний снова дал чемпиону хороший поединок, но проиграл по очкам.



Что имеем на выходе? Три победы над топ-соперниками, выход на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории и продление серии побед до 15. Усман уже угрожает, казалось, «вечной» победной серии Андерсона Силвы (16 побед кряду). Всё это делает Камару одним из основных претендентов на звание лучшего бойца года.