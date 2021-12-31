Тренер Уайлдера: не видел, чтобы Усика били так сильно, как это может сделать Деонтей
Поделиться
Малик Скотт, ранее известный американский боксёр тяжёлой весовой категории, ныне тренирующий соотечественника Деонтея Уайлдера, выразил мнение, что у его подопечного были бы хорошие шансы в бою с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александром Усиком.
«Я считаю, что стиль Усика подходит Деонтею. За 12 раундов я ни разу не видел, чтобы Усика били так сильно, как это может сделать Уайлдер. По нему прикладывался Мурат Гассиев, который является действительно хорошим панчером. Но в ту ночь Усик стал его проблемой», — приводит слова Скотта boxingnews24 со ссылкой на ESNews.
Ранее Маллик выразил уверенность, что если состоится бой между Усиком и Тайсоном Фьюри, то выиграет украинец.
Комментарии
- 31 декабря 2021
-
13:48
-
12:43
-
12:20
-
11:26
-
11:06
-
10:16
-
10:08
-
09:14
-
08:55
-
08:46
-
08:05
-
00:31
- 30 декабря 2021
-
22:48
-
21:58
-
20:56
-
19:49
-
18:51
-
17:45
-
16:09
-
14:44
-
12:58
-
11:50
-
11:29
-
10:39
-
10:18
-
09:46
-
09:38
-
08:41
-
07:39
-
00:53
-
00:32
- 29 декабря 2021
-
23:29
-
22:56
-
21:26
-
20:22
Партнерский контент