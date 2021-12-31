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ESPN назвал победу Джейка Пола над Тайроном Вудли «Нокаутом года»

ESPN назвал победу Джейка Пола над Тайроном Вудли «Нокаутом года»
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Досрочная победа блогера и боксёра Джейка Пола над экс-бойцом UFC Тайроном Вудли была признана нокаутом года по версии ESPN, сообщает пресс-служба американского телеканала.

Напомним, бой завершился победой Пола нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за предыдущее поражение.

В первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 26 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году он сумел стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он был официально уволен из UFC.

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