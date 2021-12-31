ESPN назвал победу Джейка Пола над Тайроном Вудли «Нокаутом года»
Поделиться
Досрочная победа блогера и боксёра Джейка Пола над экс-бойцом UFC Тайроном Вудли была признана нокаутом года по версии ESPN, сообщает пресс-служба американского телеканала.
Напомним, бой завершился победой Пола нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за предыдущее поражение.
В первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 26 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году он сумел стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он был официально уволен из UFC.
Комментарии
- 31 декабря 2021
-
18:29
-
17:31
-
16:42
-
15:25
-
14:32
-
13:48
-
12:43
-
12:20
-
11:26
-
11:06
-
10:16
-
10:08
-
09:14
-
08:55
-
08:46
-
08:05
-
00:31
- 30 декабря 2021
-
22:48
-
21:58
-
20:56
-
19:49
-
18:51
-
17:45
-
16:09
-
14:44
-
12:58
-
11:50
-
11:29
-
10:39
-
10:18
-
09:46
-
09:38
-
08:41
-
07:39
-
00:53
Партнерский контент