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«Начал делать это. Результат не заставил себя ждать». Тактаров показал упражнение на пресс

«Начал делать это. Результат не заставил себя ждать». Тактаров показал упражнение на пресс
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новое видео в своём «инстаграме», показав упражнение на пресс.

«Единственное упражнение, что для меня ощутимо работает. После 52 начал незаметно расти живот. Я стал делать больше повторений на пресс. Результат – ноль. Тогда я начал делать это. Результат не заставил себя ждать», — подписал видео Тактаров.

Олег Тактаров показал действенное упражнение на пресс:

Тактаров — первый российский чемпион UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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