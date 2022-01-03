Рафаэль Физиев бросил вызов Тони Фергюсону

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, бросил вызов знаменитому американцу Тони Фергюсону.

«Мы все видели ваш бой, и я уже ответил UFC, что доступен в этот день», — написал Физиев в своём «твиттере».

Напомним, последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом и одолев его нокаутом в третьем раунде.

Напомним, ранее дос Аньос предложил Фергюсону провести бой-реванш. Дос Аньос и Фергюсон уже однажды встречались. Их бой проходил в ноябре 2016 года и завершился победой американского спортсмена.



В последний раз Фергюсон побеждал в 2019 году, когда одолел соотечественника Дональда Серроне. После этого Тони потерпел сразу три поражения.