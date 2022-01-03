«Я уважаю настоящих бойцов». Диллиан Уайт обратился к Александру Поветкину
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Известный боксёр Диллиан Уайт обратился к российскому тяжеловесу Александру Поветкину.
«Я всегда уважал настоящих бойцов, и ты однозначно к ним относишься», — написал Уайт в своём «инстаграме».
В августе 2020 года Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде. В марте 2021 года боксёры провели матч-реванш, закончившийся победой британца техническим нокаутом в четвёртом раунде. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.
В октябре 2021 Александр Поветкин заявил, что может возобновить карьеру, если позволит здоровье. Напомним, боксёр объявил об уходе из спорта в июне 2021 года.
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