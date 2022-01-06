Монсон дал прогноз на бой между Яном и Стерлингом

Ветеран ММА Джефф Монсон дал прогноз на титульный бой UFC между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом, который состоится в Лас-Вегасе 5 марта.

«Первый бой между ними был хорошим и спорным. Я думаю, что Ян выиграет этот бой. Конечно, есть шанс, что Стерлинг выиграет, потому что это ММА. Оба стали лучше готовы, их позиции изменились, но Ян все равно выиграет. Это будет сложный бой из пяти раундов, после которых победу присудят Яну», — приводит слова Монсона «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.