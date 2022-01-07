Гиллеспи резко высказался о Фергюсоне, отказавшемся от боя с ним

Американский боец UFC Грегор Гиллеспи резко высказался о соотечественнике Тони Фергюсоне из-за отказа проводить бой с ним.



«Только что получил сообщение от моего менеджера. Оказалось, что Тони Фергюсон отказался соглашаться на бой со мной. А уже совсем скоро я вижу, как Тони вызывает грёбаного Майкла Чендлера и говорит что-то о борьбе. Чувак, ты же понимаешь, я сам борец. Я выбил дерьмо из Майка Чендлера в колледже, я и тебя сделаю в борьбе. Если ты ищешь борца, братан, соглашайся на бой со мной. Пришло время. Просто давай сделаем это. Хотя можешь вызывать грёбаного Чендлера. Убирайся отсюда к чёртовой матери», — сказал Гиллеспи в своём «инстаграме».

Ранее вызов Фергюсону бросил киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории.