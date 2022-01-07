Промоутер рассказал, сколько заработал Фьюри за третий бой с Уайлдером

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по боксу по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал о торгах с Диллианом Уайтом, сообщив при этом, сколько Фьюри заработал за предыдущий бой.



Контракты, которые Уайт заключил в нескольких предыдущих боях, были такими: за последний был он заработал 300 000, а до этого — примерно 500 000. Последний бой Тайсона принёс ему 20 миллионов, так что Уайт не может рассчитывать на соотношение более чем 80 на 20. И даже это для него слишком, учитывая сколько он заработал в предыдущих поединках. Но что есть, то есть», — приводит слова Уоррена BoxingScene.



Последний на данный момент бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года. Тайсон сразился с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы бились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.

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