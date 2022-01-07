Промоутер назвал точную дату следующего боя Тайсона Фьюри

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, когда чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри проведёт свой следующий бой.

«Что бы ни случилось, он будет драться 26 марта. Вот в чём цель. Дело в том, что именно тогда он хочет драться. Соглашения с Уайтом пока нет. Я думаю, что это будет большой бой, но я не считаю, что он будет таким же большим, как Тайсон — Усик. Я думаю, что на следующей неделе будет какое-то объявление о том, что происходит», — приводит слова Уоррена Boxingnews24.

Последний на данный момент бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года. Тайсон сразился с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы бились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри. Уже в третьем раунде Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом в нокдаун сенсационно дважды отправился и сам Тайсон. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу боя, который закономерно завершился его победой.