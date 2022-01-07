Хавьер Мендес показал несколько архивных фото с отцом Хабиба Нурмагомедова Абдулманапом

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, разместил новый пост в своём «инстаграме», посвятив его отцу Хабиба Абдулманапу.
«План отца будет жить со всеми нами», — подписал фото Мендес.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Хавьера Мендеса в «Инстаграме».
Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года на фоне осложнений от коронавируса в возрасте 57 лет. За свою карьеру он тренировал более 10 чемпионов мира по боевому самбо, в том числе своего младшего брата Нурмагомеда и сына Хабиба. 11 декабря в Саратове завершился турнир, посвящённый памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Последним поединком в карьере Хабиба стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл Абдулманап.
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