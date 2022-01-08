Президент Bellator назвал примерные сроки титульного боя Немкова с американцем Андерсоном

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал, когда может состояться финал Гран-при в полутяжёлом весе, в котором встретятся россиянин Вадим Немков и американец Кори Андерсон.



«Мы ожидаем, что этот бой состоится где-то в конце февраля или начале марта — что-то в этом роде. Мы пытаемся определить дату прямо сейчас. Мы действительно хотим завершить этот турнир в полутяжёлом весе и провести этот бой. Оба бойца также считают, что это очень хорошие временные рамки. Так что, вероятно, в ближайшие пару недель мы сделаем соответствующее заявление.



Оба эти парня выступают потрясающе. На таких турнирах никогда не знаешь, что может случиться. Пусть победит сильнейший. Оба они будут бороться за призовой фонд в $ 1 млн, так что им действительно есть за что побороться», — приводит слова Кокера MMAJunkie.

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