Фёдор Емельяненко: Вадим Немков может попробовать себя в UFC. Нужно всё взвесить

Известный боец Bellator Фёдор Емельяненко поделился мнением о возможном переходе Вадима Немкова в UFC. Сейчас Немков удерживает чемпионский пояс Bellator.
«У Вадима свой путь, своя карьера, и, конечно же, мы его будем поддерживать, ведь мы все в одной команде. Если Вадим так считает, если он хочет, то, конечно, можно попробовать себя в UFC. Тут нужно взвесить все за и против. Парню нужно развиваться, ему нужно быть чемпионом. Как он себя видит: хочет остаться чемпионом в Bellator или перейти в UFC и уже там доказать что-то?
Было бы интересно посмотреть на реванш между Иржи Прохазкой и Вадимом Немковым. Они тогда в одинаковых условиях вышли на поединок, но те проблемы, которые были у Вадима, мы закрыли. Поэтому я думаю, что бой получился бы другой. Но и тот бой не совсем простой был для того же Прохазки», — сказал Емельяненко в интервью Okko MMA.
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