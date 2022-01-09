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Артём Лобов: во всём боксе звёзд меньше, чем в одном UFC

Артём Лобов: во всём боксе звёзд меньше, чем в одном UFC
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Экс-боец UFC Артём Лобов, недавно объявивший о завершении карьеры, сравнил популярность бокса и UFC.

«Я сравниваю весь спорт лишь с одним промоушеном и делаю это для того, чтобы подчеркнуть свою точку зрения: во всём боксе меньше звёзд, чем в UFC. Помимо прочего, часто бывает невозможно сопоставить нескольких звёзд бокса друг с другом, так как они закреплены за разными промоушенами, и когда звёзд вдруг не хватает и возникает желание посмотреть на кого-то другого, нужно платить», — написал Лобов на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Лобов завершил карьеру после поединка на голых кулаках с профессиональным боксёром Денисом Беринчиком.

Ранее Артём рассказал, что может заставить его вернуться в спорт.

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