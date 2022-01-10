Брендан Шауб: в UFC дали слишком много власти Макгрегору, больше мы таких людей не увидим

Экс-боец и ведущий популярных подкастов Брендан Шауб считает, что в UFC больше не будет ни одного бойца, которому будет дозволено столько же много, сколько и ирландцу Конору Макгрегору.
«Можно подумать, что чем крупнее имена, чем больше успех, тем больше власти получают парни, но я думаю, что UFC научилась на примере Конора Макгрегора. Они дали этому парню слишком много власти, и хотя они заработали кучу денег, я не думаю, что они что-то изменят. Мне кажется, что они больше никогда не позволят другому парню получить такую власть над UFC, какую имеет Конор.
Я думаю, они усвоили урок, и вы знаете, что он заработал на них сотни и сотни миллионов долларов. Конечно, они, вероятно, заработали на нём больше, но я думаю, что они усвоили урок с ним», — приводит слова Шауба Sportskeeda.
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