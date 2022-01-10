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Хавьер Мендес: и Хабиб, и Ислам Махачев доминировали бы в бою с Оливейрой

Хавьер Мендес: и Хабиб, и Ислам Махачев доминировали бы в бою с Оливейрой
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Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, считает, что и Хабиб, и Ислам Махачев смогли бы доминировать в поединке с действующим чемпионом лиги в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

«По моему мнению, они оба могли бы победить Чарльза Оливейру. С точки зрения стиля Ислам мог бы хорошо пробивать ногами. Хабиб никогда не был хорош в этом. Но я знаю, что Хабиб Нурмагомедов доминировал бы над ним. Моё личное мнение — как бы ни был велик Чарльз, думаю, что Ислам тоже будет доминировать над ним», — цитирует Хавьера Мендеса SportsKeeda.

Последним поединком в карьере Хабиба стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.

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