Названы подробности состояния бойца Куата Хамитова, задержанного ОМОНом в Казахстане

Появились подробности о состоянии 33-летнего бойца Куата Хамитова, задержанного ОМОНом за выражение позиции по поводу происходящего в Казахстане. Вчера, 11 января, стало известно, что он освобождён.
Как сообщается на канале БАСЕ в YouTube, врачи провели осмотр Хамитова, по итогам которого были выявлены многочисленные повреждения.
«На теле Куата множественные ушиби. Есть подозрения на перелом рёбер», — говорится в описании видео.
Фото: Кадр из видео на канале БАСЕ в YouTube
Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. Изначально они вспыхнули в городе Жанаозене, после чего быстро распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
Ранее о положении дел в Казахстане высказался боец UFC Шавкат Рахмонов.
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