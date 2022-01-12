Названы подробности состояния бойца Куата Хамитова, задержанного ОМОНом в Казахстане

Появились подробности о состоянии 33-летнего бойца Куата Хамитова, задержанного ОМОНом за выражение позиции по поводу происходящего в Казахстане. Вчера, 11 января, стало известно, что он освобождён.



Как сообщается на канале БАСЕ в YouTube, врачи провели осмотр Хамитова, по итогам которого были выявлены многочисленные повреждения.



«На теле Куата множественные ушиби. Есть подозрения на перелом рёбер», — говорится в описании видео.

Фото: Кадр из видео на канале БАСЕ в YouTube

Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. Изначально они вспыхнули в городе Жанаозене, после чего быстро распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.



Ранее о положении дел в Казахстане высказался боец UFC Шавкат Рахмонов.