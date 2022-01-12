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Названы подробности состояния бойца Куата Хамитова, задержанного ОМОНом в Казахстане

Названы подробности состояния бойца Куата Хамитова, задержанного ОМОНом в Казахстане
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Появились подробности о состоянии 33-летнего бойца Куата Хамитова, задержанного ОМОНом за выражение позиции по поводу происходящего в Казахстане. Вчера, 11 января, стало известно, что он освобождён.

Как сообщается на канале БАСЕ в YouTube, врачи провели осмотр Хамитова, по итогам которого были выявлены многочисленные повреждения.

«На теле Куата множественные ушиби. Есть подозрения на перелом рёбер», — говорится в описании видео.

Фото: Кадр из видео на канале БАСЕ в YouTube

Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. Изначально они вспыхнули в городе Жанаозене, после чего быстро распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

Ранее о положении дел в Казахстане высказался боец UFC Шавкат Рахмонов.

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