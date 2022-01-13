Даниэль Кормье объяснил, почему Джон Джонс не сможет стать чемпионом в тяжёлом весе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Джон Джонс не сможет стать чемпионом лиги в тяжёлом весе.

«Я верю, что Джон Джонс будет драться в тяжёлом весе, и он будет бороться за пояс, но он проиграет — Сирилю Гану или Фрэнсису Нганну. Я просто думаю, что время отсутствия, разница в весе и то, что эти парни такие, какие они есть, — вот в чём проблема. Дело не в том, что Джонс стал хуже, просто эти парни — другой уровень тяжеловесов», — приводит слова Кормье Sportskeeda.

Напомним, Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.