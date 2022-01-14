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Пётр Ян рассказал, как проходит его тренировочный лагерь в Таиланде

Пётр Ян рассказал, как проходит его тренировочный лагерь в Таиланде
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Российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал свою подготовку к титульному поединку с американцем Алджэмейном Стерлингом, которая проходит в Таиланде.

«Таиланд – это атмосфера, которая даёт силы и желание тренироваться. Это главное – правильные люди, правильная энергия, которую я направляю в нужное русло», — цитирует Петра Яна пресс-служба БК «Архангел Михаил».

Напомним, бой Яна и Стерлинга был перенесён на апрель 2022 года. Изначально поединок должен был пройти в марте на турнире UFC 272.

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

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