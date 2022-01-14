Пётр Ян рассказал, как проходит его тренировочный лагерь в Таиланде

Российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал свою подготовку к титульному поединку с американцем Алджэмейном Стерлингом, которая проходит в Таиланде.
«Таиланд – это атмосфера, которая даёт силы и желание тренироваться. Это главное – правильные люди, правильная энергия, которую я направляю в нужное русло», — цитирует Петра Яна пресс-служба БК «Архангел Михаил».
Напомним, бой Яна и Стерлинга был перенесён на апрель 2022 года. Изначально поединок должен был пройти в марте на турнире UFC 272.
Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
- 14 января 2022
-
00:46
- 13 января 2022
-
23:47
-
22:48
-
21:53
-
20:52
-
19:57
-
18:12
-
17:57
-
16:57
-
16:33
-
15:44
-
14:54
-
13:56
-
13:18
-
13:11
-
13:03
-
12:52
-
11:55
-
11:45Чикадзе назвал лучших боксёров в UFC Эксклюзив
-
10:48
-
09:44
-
09:19
-
08:59
-
05:10
-
00:17
- 12 января 2022
-
23:16
-
22:34
-
21:27
-
21:01
-
20:28
-
20:10
-
19:04
-
18:35
-
17:56
-
17:24